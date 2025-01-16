Son günlerde sahte alkol nedeniyle ölümler artıyor. İstanbul Valiliği, halk sağlığını tehdit eden bu tehlikeye karşı operasyonlarını hızlandırdı. Sahte alkolle mücadelede ele geçirilen miktar ve alınan yeni önlemler dikkat çekiyor.

Ölümler artıyor

İstanbul’da sahte alkolden zehirlenerek hayatını kaybedenlerin sayısı 33’e, zehirlenenlerin sayısı ise 88’e yükseldi. İstanbul Valiliği, sahte alkolün üretimi ve satışının önlenmesi için kapsamlı bir mücadele başlattığını duyurdu.

29 ton sahte alkol ele geçirildi

Valilik açıklamasına göre: "15 kişi gözaltına alındı, bunlardan 4’ü "kasten öldürme" suçundan tutuklandı. 8 şüphelinin sorgusu devam ediyor, 3 kişi ise serbest bırakıldı. 2024 yılı içinde İstanbul’da toplam 302 ton sahte alkol ele geçirildi. Yılbaşından bu yana ise 29 ton sahte alkol bulundu. Ayrıca, 64 işletmenin ruhsatı iptal edilerek kapatıldı."

Valilikten yeni tedbirler

İstanbul Valiliği, sahte alkolle mücadele için yeni tedbirler uygulamaya koydu:

Kamera Zorunluluğu: 1 Ocak 2025 itibarıyla, alkol satan işletmelerin tüm alanlarını görecek şekilde kamera kaydı tutması zorunlu hale getirildi.

Ruhsat İptali: Sahte alkol satan işletmelerin ruhsatlarının iptali ve kapatılmasına yönelik düzenlemeler yürürlüğe alındı.

24 Saat Denetim Ekipleri: İlçe Emniyet, Jandarma, Belediye, Tarım ve Sağlık Müdürlüğü ekiplerinden oluşan denetim ekipleri oluşturuldu. Bu ekipler, sahte alkol satışı ve tüketimine karşı aralıksız çalışacak.

Valilik, sahte alkolün halk sağlığı üzerindeki ciddi etkilerine dikkat çekerek vatandaşlardan bu mücadelede destek istedi. Yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Halkımızın can güvenliğini doğrudan tehdit eden sahte ve kaçak alkol tüketiminin önlenmesine yönelik mücadelemiz kararlılıkla sürecektir. Bu konuda kamuoyunun desteği hayati önemdedir.”