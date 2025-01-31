İstanbul'da Sahte Içki Kabusu Bir Can Daha Gitti

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Son haftalarda İstanbul genelinde metanol zehirlenmesi nedeniyle 38 kişi hayatını kaybetmiş, tedavi gören 8 kişi taburcu edilmişti. Yetkililer, vatandaşları ruhsatsız ve güvenilir olmayan yerlerden alkol tüketimi konusunda uyarıyor.

Hastanede tedavi altına alınan Mahdi, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

İstanbul’da sahte içki kabusu sürüyor. Fatih Beyazıt’ta evli ve 5 çocuk babası olan yabancı uyruklu Nidal Mahdi, bir şahıstan alkol aldıktan kısa süre sonra rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan Mahdi'nin yapılan tetkiklerinde sahte alkolden zehirlendiği belirlendi.

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