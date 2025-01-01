İstanbul'da Sarallar suç örgütüne yönelik operasyon sonucunda 31 şüpheli gözaltına alındı, 19'u tutuklandı.

İstanbul'da organize suçlarla mücadele hız kesmeden sürüyor. Son olarak, "Sarallar" olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 31 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma sonucunda, örgütün elebaşı Alaattin İlyas Saral'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi, çeşitli suçlardan yakalandı.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Mahkeme, 19 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, 12 kişiyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Firari şüpheliler hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

Suç dosyaları kabarmış durumda

Şüphelilerin suç dosyaları oldukça kabarık. Gözaltına alınan 31 kişiden 19'u, "silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak", "nitelikli yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "tehdit", "kasten yaralama", "6136 sayılı kanuna muhalefet" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" gibi suçlardan sorgulanıyor. Bu operasyon, İstanbul'daki suç örgütleriyle mücadelenin ne denli kararlı bir şekilde devam ettiğini bir kez daha gösterdi.