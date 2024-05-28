İstanbul Küçükçekmece'de iş yerine ses bombası atan 7 şüpheli yakalandı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü, haberi "Gereği yapıldı" başlığıyla sosyal medya hesabından duyurdu.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Küçükçekmece’de iş yerine ses bombası atan 2 şahıs başta olmak üzere eyleme iştirak eden ve şüphelilerle irtibatlı olduğu belirlenen toplamda 7 şüşhelinin yakalandığı duyuruldu.

GEREĞİ YAPILDI❗Küçükçekmece’de iş yerine ses bombası atan 2 şahıs başta olmak üzere eyleme iştirak eden ve şüphelilerleirtibatlı olan toplam 7️⃣ şüpheli şahıs YAKALANDI????#TürkiyeninHuzuru???????? pic.twitter.com/vSAo06qa4w— İstanbul Emniyet Müdürlüğü (@istanbul_EGM) May 28, 2024