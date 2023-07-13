Muharrem ÇAM - Vedat BAYRAKTAR / İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL’da sıcak hava nedeniyle bunalan vatandaşlar, öğle saatlerinde park ve sahillere akın etti. Üsküdar Sahili'ne gelen vatandaşlar denize girerken bazı vatandaşlar da ağaç gölgesinde serinledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul'da öğlen saatlerinde, sıcaklık 33 dereceyi gösterirken, hissedilen sıcaklık 34 derece olarak ölçüldü. Öğle saatlerinde sıcak nedeniyle evlerinde duramayanlar soluğu sahil ve parklarda aldı. Termometrelerin zaman zaman 35 dereceyi gördüğü şehirde, Üsküdar Sahili'nde de ağaçlık ve serin alanlar vatandaşların akınına uğradı. Bazı vatandaşlar ise Üsküdar Sahili’nde denize girerek serinlemeye çalıştı.

"SERİNLEMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Sahilde denize giren Macit Yıldırım, "Havalar çok sıcak hem Kız Kulesi'ni gezdik, hem de denize atladık burada. Serinlemeye çalışıyoruz. Hollanda’dan geldim 35 derece bugün sıcaklık bu kadar sıcağa alışkın değilim ama serinlemeye çalışıyoruz" dedi.

"HERKES SERİNLEMEK İÇİN SAHİLE GELİYOR"

Sahilde yüzen vatandaş Mustafa Kaya, "Ben yüzmeyi burada öğrendim. Oğlum da yüzmeyi burada öğrenmeye çalışıyor. Burada böyle güzel bir sahilimiz var, denizimiz güzel suyumuz güzel her sene buradayım. Herkes serinlemek için sahile geliyor iyi oluyor" dedi.

"DONDURMA DA KESMİYOR SU DA"

Bakırköy Meydan'da sıcak havadan bunalanların dondurma ve soğuk içekler tükettikleri görüldü. Rıza Polat isimli vatandaş, "Serinlemek için dondurma aldık. Dondurma da kesmiyor, su da. Yapacak hiçbir şey yok." diye konuştu.