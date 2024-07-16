Bakırköy'deki Atatürk Havalimanı yakınlarında E-5 karayolu kenarındaki yeşil alanda büyük bir yangın çıktı. Alevler, kısa sürede çevredeki otluk ve ağaçlık alana sıçrarken, yan yol trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etmek için olay yerine sevk edildi.

Bugün saat 14:30 sıralarında, Bakırköy'de Atatürk Havalimanı'nın D-100 (E-5) karayolu kenarındaki yeşil alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Otluk ve ağaçlık alanda başlayan alevler, hızla büyüyerek havalimanı kargo bölümüne de sıçradı.

Yangın ihbarı üzerine olay yerine hemen itfaiye ekipleri gönderildi. İtfaiye araçları, yangının daha da büyümesini önlemek için yoğun bir şekilde müdahale ediyor. Yangın nedeniyle, E-5 yan yolunun Topkapı istikameti tamamen trafiğe kapatıldı. Yolun kapalı olması, bölgedeki trafik akışını aksatıyor ve sürücüler alternatif güzergahları kullanmak zorunda kalıyor.

Alevlerin rüzgarın etkisiyle hızla yayılma riski bulunuyor. İtfaiye ekipleri, yangının çevredeki diğer alanlara sıçramasını önlemek için yoğun bir çalışma yürütüyor. Ayrıca, acil durum ekipleri de çevredeki binaların ve diğer yapıların güvenliği için önlemler alıyor. Yangının söndürülmesi için bölgeye ek itfaiye araçları ve su tankları sevk ediliyor.

Yangının sebebi henüz belirlenemezken, olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı. Güvenlik ekipleri, yangının nedenini ve büyüme hızını anlamak için çalışmalarını sürdürüyor.