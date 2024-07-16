İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde, Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşanan şiddet olayı, akraba iki aile arasındaki kız meselesi nedeniyle çıkan tartışmanın silahlı çatışmaya dönüşmesiyle şok etkisi yarattı. Olayda 1'i ağır olmak üzere toplam 10 kişi yaralanırken, polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Olay, saat 15.00 sularında Kule Caddesi üzerindeki bir kahvede meydana geldi. İki akraba grubu arasında daha önceki anlaşmazlıkların ardından kız meselesi nedeniyle başlayan tartışma, hızla büyüyerek fiziksel saldırılara dönüştü. Taraflar önce sopalarla birbirlerine saldırdı, ardından silahlar devreye girdi ve çatışma çıktı.

Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, sağlık ekipleri de ambulanslarla olay yerine geldi. Polis ekipleri, tarafları dağıtmak için havaya uyarı ateşi açtı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan bir yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Olay yerinde yapılan incelemelerde, patlamamış mermiler ve boş kovanlar bulundu. Polis ekipleri, olaya karışanların kimlik tespitini yaparak soruşturmayı genişletiyor. Şiddet olayının nedenleri ve detayları üzerinde detaylı bir inceleme sürdürülüyor.