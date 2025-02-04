İstanbul'da son günlerde simit fiyatlarına yapılan gayri resmi zamlar, Ticaret Bakanlığı tarafından yakından takip ediliyor. Bazı işletmelerin, 15 TL olan simit fiyatını 20 TL'ye çıkarması üzerine, bakanlık harekete geçti. İstanbul genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen denetimler sonucu 35 işletmeye yasal işlem başlatıldı.

18 ilçede eş zamanlı denetim

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, yapılan denetimlere ilişkin açıklama yaptı. Gürcan, “Son dönemde yazılı, görsel ve dijital basında yer alan simit fiyatlarındaki artışla ilgili şikayetler üzerine İstanbul’da kapsamlı bir denetim gerçekleştirdik. 3 Şubat 2025 tarihinde 18 ilçede yapılan denetimlerde, resmi fiyat tarifesine aykırı olarak 35 işletmenin simit cinsi unlu mamulü 20 TL'den sattığı tespit edilmiştir. Bu işletmeler hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır” dedi.

"Müsamaha göstermeyeceğiz”

Mahmut Gürcan, yapılan denetimlerle piyasa dengesinin korunmasına ve tüketicilerin çıkarlarının güvence altına alınmasına büyük önem verdiklerini belirterek, “Fahiş fiyat artışlarına hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceğiz” diye vurguladı. Bakanlık, özellikle temel gıda maddelerinde fiyat hareketlerini takip ederek, spekülatif artışları önlemek amacıyla denetimlerine devam edeceğini duyurdu.