İstanbul’da boş arazideki prefabrik evde ısınmak için mangal sobasında ateş yakıp yatan kâğıt toplayıcı Efe ve Mesut Yıldız kardeşler, ölü bulundu. İki kardeşin dumandan zehirlendikleri belirlendi.

Beşiktaş Levent'te 21 Ocak Salı günü saat 15.00 sıralarında boş arazideki prefabrik evde kalan kâğıt toplayıcı Efe Yıldız, Mesut Yıldız ve arkadaşları Hasan Aygun, iddiaya göre gece saatlerinde ısınmak için mangal sobada ateş yaktı.

Dumandan zehirlendikleri tespit edildi

Uyuyan üç arkadaştan Hasan Aygun, sabah saatlerinde duman kokusundan uyandı. Hareketsiz yatan iki kardeşi uyandırmak istedi. Ancak iki kardeşin hareket etmemesi üzerine Hasan Aygun, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, iki kardeşin hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Yapılan çalışmalar sonucunda ilk belirlemelere göre iki kardeşin ısınmak için mangal soba yaktığı ve dumandan zehirlenerek hayatını kaybettikleri tespit edildi.

Polis evde bonzai kalıntıları buldu

Ayrıca ekiplerin evde yaptığı incelemede iki kardeşin yattıkları odada bonzai kalıntıları bulundu. Çalışmaların ardından iki kardeşin cansız bedeni, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hasan Aygun ise emniyette ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.