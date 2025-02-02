İstanbul'da sıcaklıklar 10 derece birden düşecek! İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, yeni haftada etkili olacak soğuk hava dalgasına ilişkin uyarılarda bulundu. Önümüzdeki hafta, Sibirya kökenli soğuk hava dalgası, İstanbul dahil tüm Türkiye'yi etkisi altına alacak. Hava sıcaklıkları 10 derece birden düşerek dondurucu soğuklar yaşanacak. Bu soğuk hava dalgası ile birlikte, İstanbul'da yoğun kar yağışının da başladığı bildirildi.

Soğuk hava ve kar yağışı başlıyor

AKOM, haftalık hava tahmin raporunda, İstanbul'da ısınan havaların yerini hızla soğuyan bir havanın alacağını açıkladı. Salı günü etkisini arttıracak olan soğuk hava, Çarşamba ve Perşembe günleri yoğun kar yağışıyla birlikte kendini gösterecek. İstanbullular, karla buluşmaya hazırlanırken, hafta boyunca sıcaklıkların birdenbire 10 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da kar yağışı ne zaman başlayacak?

İstanbul'da uzun süredir beklenen kar yağışı Çarşamba günü başlayacak. Şehir, Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına girerken, kar yağışı hafta boyunca etkili olmaya devam edecek.

Peki, kar yağışı İstanbul'u nasıl etkileyecek? Kar, ulaşımı zorlaştıracak mı? Merak edilen tüm soruların cevabı haberin devamında…

AKOM'dan yapılan değerlendirme şu şekilde:

"Pazartesi itibarıyla istanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümünde Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı havanın etkili olması beklenmektedir. İstanbul'da Salı gününden itibaren sıcaklıkların 5-10 °C birden düşeceği öngörülmektedir."

5 Şubat Çarşamba ve 6 Şubat Perşembe günleri kar yağışı bekleniyor. Çarşamba günü 1-5 cm aralığında, Perşembe günü ise 10-20 cm’ye kadar kar yağışı görülebilir.