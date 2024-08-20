Olay, 19 Ağustos 2024 tarihinde sabaha karşı saat 04.40 sıralarında İstanbul’un Fatih ilçesi Sümbül Efendi Mahallesi'nde meydana geldi. Esenler'de yaşayan 40 yaşındaki zihinsel engelli Ayhan Özçelik, akrabalarını ziyaret etmek üzere Silivrikapı Mahallesi’ne gitmişti. Boş arazide yürüyüş yaptığı sırada, bir grup sokak köpeği tarafından saldırıya uğradı.

Özçelik'in saldırıya uğradığını gören belediye çalışanları, hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, Özçelik’i ağır yaralı olarak İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak, boyun ve vücudunun çeşitli yerlerinde meydana gelen ciddi yaralar nedeniyle yapılan tüm müdahalelere rağmen Özçelik kurtarılamadı.

Ayhan Özçelik’in cenazesi, hastanedeki işlemlerinin ardından Bahçelievler’de bulunan Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Adli Tıp Kurumu'ndan alınan rapor sonucunda olayın köpeklerin saldırısı sonucu gerçekleştiği kesinleşti.