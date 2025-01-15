İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşım ücretlerine yüzde 35 zamla birlikte taksi ve minibüs ücretlerine de zam yapıldı.

UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığında toplu ulaşım ücretlerine zam gündemiyle Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Toplantıda, toplu ulaşım araçlarına yüzde 35 oranında zam teklifinin yanı sıra taksi, minibüs, okul servisi ücretlerine zam teklifi de görüşüldü.

Taksilerde taksimetre açılış ücreti yüzde 40 zamla 30 liradan 42'ye, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına yüzde 40 zamla 20 liradan 28 liraya, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik yüzde 48,9 zamla 235 liradan 350 liraya, sarı taksi indi-bindi ücreti ise yüzde 35 zamla 100 liradan 135 liraya yükseldi.

TIKLAYIN: İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 35 zam

Minibüs indi-bindi yüzde 38, okul servis ücretleri yüzde 35 zamlandı

Minibüslerde en kısa mesafe ücreti dört kilometreye kadar yüzde 38 zamla 18 liradan 25'e, 4-7 kilometre arası 19 liradan 26'ya, 7-11 kilometre arası 20 liradan 27'ye, 11-15 kilometre arası 21 liradan 28'e, 15-20 kilometre arası 22,5 liradan 30'a, öğrenci ücreti ise yüzde 33 zamla 12 liradan 16'ya çıktı.

Okul servis ücretlerinde 0-1 kilometre arası mesafe ücreti yüzde 35 zamla bin 931 liradan 2 bin 605'e, personel servis ücretleri ise bin dört liradan bin 355 liraya çıkarıldı.

Yeni tarife ücretlerinin 18 Ocak'ta yürürlüğe girmesi bekleniyor.