İstanbul'da taksi sürücülerine yönelik hırsızlık, gasp, yaralama ve ölüm olaylarındaki artış nedeniyle yeni bir güvenlik projesi hayata geçiriliyor. 12 Ocak 2024'te tanıtılan panik butonu uygulaması, 1 Haziran 2024 itibarıyla kapsamlı olarak denenmeye başlandı. Bu uygulama, İstanbul'daki tüm taksilerde yaygınlaştırılacak.

Panik butonu ve acil durum ışığı yer alacak

Uygulama sayesinde, taksicilere yönelik saldırılarda sürücü panik butonuna basarak emniyet birimlerine anında ihbarda bulunabilecek. Ayrıca, araç üzerinde bulunan ışıklı tabela duruma ilişkin uyarı verecek ve denetim yapan polis ve jandarma birimlerine bilgi iletilecek. Bu süreç, yolcular tarafından fark edilmeyecek şekilde tasarlandı.

Yolculara yönelik önlemler de var

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından tanıtılan prototipte, yolculara yönelik panik butonu da bulunuyor ancak bu henüz uygulamaya alınmadı. Mevcut deneme aşamalarının tamamlanmasının ardından yolcular için de panik butonları taksilere yerleştirilecek. Ayrıca, taksi içerisine anlık görüntü aktarımı yapan kamera sistemi yerleştirilerek, İBB'nin güvenlik birimleri tarafından sürekli denetim sağlanacak.

Güvenlik sisteminin aşamaları nasıl?

Panik Butonu: Sürücü, acil durumlarda butona basarak emniyet birimlerine ihbarda bulunacak. Acil Durum Işığı: Taksinin dışındaki tabela, acil durumu bildirecek. Yolcu Panik Butonu: Deneme aşamaları tamamlandıktan sonra yolcular için de panik butonu eklenecek. Kamera Sistemi: Anlık görüntü aktarımı ile sürekli güvenlik denetimi sağlanacak.

Gelecek Planları

Yaklaşık 15 yıldır taksici cemiyetleri ve sivil toplum kuruluşları tarafından çeşitli çalışmalar yürütülmüş, ancak uygulama aşamasına geçilememişti. Yeni uygulama ile İstanbul'daki tüm taksilerin kısa sürede sisteme entegre edilmesi hedefleniyor. Güvenlik önlemlerinin tam anlamıyla hayata geçmesiyle, taksi sürücüleri ve yolcular için daha güvenli bir ulaşım sağlanacak.