İstanbul’da taksi sektörü için önemli bir değişim yaşanıyor. İstanbul Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alınan kararlarla, taksi plakası sahiplerine yeni araç alımında büyük bir esneklik tanındı. Artık araç değişikliği yapmak isteyen taksi sahipleri, yüzde 50'lik yerlilik şartı olmadan farklı marka ve model araçlara plakalarını takabilecek.

Yerlilik şartı kaldırıldı: Esneklik geliyor

Yeni düzenleme ile, taksi sahiplerinin araç değişikliği yaparken yüzde 50’lik yerlilik şartı kaldırıldı. Bu, taksi sahiplerine daha geniş bir araç yelpazesi sunarak sektördeki araç çeşitliliğini artırmayı hedefliyor. Daha önce sadece belirli modellerin yerli üretim olanlarının takılmasına izin verilirken, artık farklı markaların ve modellerin tercih edilmesi mümkün hale geldi.

Tahkuk şartı 6. yılda başlayacak

Yeni düzenlemeyle birlikte, C segmenti araçlar için uygulanan yerlilik oranı şartı da değişti. Artık bu araçlarda yüzde 50'den fazla yerlilik oranı talep edilmiyor. Ancak bu araçlar, ilk alımda 0 kilometre olarak alınacak ve 6 yıl boyunca kullanılacak. 6. yılın sonunda ise tahkuk şartı getirilecek. Bu, araçların kullanım sürelerinin daha esnek hale gelmesini sağlayacak.

B segmentine plaka takılmasına onay verilmedi

Taksilerde uygulanacak yeni düzenlemede B segmenti otomobillerine plaka takılma teklifinin ise kabul edilmediği belirtildi. Bu düzenleme, taksi sahiplerine büyük bir esneklik sağlarken, sektördeki denetim ve kaliteyi korumaya yönelik önlemler de alınmış oldu.