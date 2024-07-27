İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan kararla taksi ücretlerine yapılan zam sonrası taksiciler, taksimetre cihazlarını güncellemek için yoğun bir şekilde istasyonlara gidiyor. Yeni tarifeler, 29 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girecek.

Zam detayları

UKOME'nin yaptığı düzenlemeye göre, taksimetre açılış ücreti yüzde 22,19 artışla 24,55 liradan 30 liraya çıkarıldı. Sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 17,61 liradan 20 liraya, saatlik zaman tarifesi ise 195,63 liradan 235 liraya yükseltildi. İndi-bindi ücreti de 90 liradan 100 liraya çıkarıldı. Taksiciler, bu yeni tarifeleri uygulayabilmek için kentte belirlenen istasyonlarda taksimetre cihazlarını güncelliyor.

İstasyonlarda yoğunluk var

Bağcılar'daki taksimetre ayar istasyonunda çalışan Evren Keskin, taksicilerin yoğun bir şekilde güncelleme için sıraya girdiğini belirtti. Keskin, "İşlem ortalama 20 dakika sürüyor. Bugün ve yarın için yoğunluk bekliyoruz. Burası pazartesi saat 24.00'e kadar açık olacak. Dün akşam saat 17.00'de işlemler başladı," dedi. İstanbul genelinde toplam 5 taksimetre ayar istasyonu bulunuyor.

Taksi şoförü Ogün Açıkalın, güncelleme işlemlerini hızlı bir şekilde tamamladığını söyledi. Açıkalın, "Taksiler, asgari ücrete göre kıyaslarsanız pahalı ama ekonomik şartlara göre kıyaslarsanız da çok ucuz. Bu işi doğru düzgün yaparsan kazanıyorsun," dedi. Yasin Ertürk ise zam yapılan taksi ücretlerinin düşük kaldığını ifade etti.

Güncelleme ücretleri

Taksimetre güncelleme işlemi için şoförlerden 3 bin 950 lira alındığı öğrenildi. Taksiciler, bu ücreti ödeyerek yeni tarifelere geçiş yapabilecekler. Taksiciler, yeni tarifelerle birlikte gelirlerinin artacağını umut ediyor.