İSTANBUL (AA) - Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçiren İstanbulluların kente dönüşünde kara yollarında oluşturduğu yoğunluk polis helikopteriyle denetlendi.

İstanbul Emniyeti Havacılık Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması kapsamında kentte trafik yoğunluğunun oluştuğu bölgeler havadan görüntülendi.

Anadolu Ajansı ekibi de polislerin denetim yaptığı helikopterden yollardaki yoğunluğu gözlemledi.

Kentte, Mahmutbey gişeleri, İSTOÇ çevresi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafik yoğunluğunun diğer bölgelere göre daha fazla olması dikkati çekti.