İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Sezgin Baran Korkmaz, Cihan Ekşioğlu, Çağlar Şendil, Melike Yüksel, Sinan Görkem Gökçe, Şaban Kayıkçı ve Alpan Keskin hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Operasyon kapsamında, şüphelilerden Cihan Ekşioğlu, Şaban Kayıkçı, Çağlar Şendil, Melike Yüksel ve Sinan Görkem Gökçe gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Diğer iki isim hakkında ise işlemler devam ediyor.

Sezgin Baran Korkmaz’ın adı geçmiş yıllarda da kara para aklama soruşturmalarıyla gündeme gelmişti. Korkmaz, bu kapsamda Avusturya’da tutuklanmış ve sonrasında ABD’ye iade edilmişti. ABD’deki dava süreci ise hâlen devam ediyor.

İstanbul’daki operasyon, finans ve ekonomik suçlarla mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Yetkililer, soruşturmanın geniş çaplı devam ettiğini ve yeni gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.