İstanbul’da toplu taşıma, taksi, minibüs ve okul servislerine yüzde 30; yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine ise yüzde 42-55 arasında zam yapıldı. AK Parti’nin muhalefet şerhine rağmen CHP çoğunluğunun oylarıyla alınan karar, 15 Eylül’den itibaren yürürlüğe girecek. Bu artışlarla birlikte kentte günlük ulaşım ve araç çekme maliyetleri önemli ölçüde yükselmiş olacak.

Toplu Taşıma Ücretleri %30 Arttı

İBB Meclisi’nin eylül ayı toplantısında, İstanbul’daki otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur gibi toplu taşıma araçlarının yanı sıra taksi ve okul servisleri ücretlerinde yüzde 30’luk artış önerisi kabul edildi.

Elektronik tam bilet: 27 TL → 35 TL

Mavi Kart aylık abonman: 2.120 TL → 2.748 TL

Vapur seferleri: Üsküdar-Eminönü: 34,20 TL → 44,33 TL Kadıköy-Eminönü / Kadıköy-Beşiktaş: 38,11 TL → 49,40 TL Bostancı-Adalar: 100,45 TL → 130,22 TL



Minibüs ve Taksilerde Artışlar

Taksimetre açılış ücreti: 42 TL → 54,50 TL

Kilometre başına ücret: 28 TL → 36,30 TL

Zaman tarifesi (saatlik): 350 TL → 453,71 TL

Minibüs kısa mesafe (4 km’ye kadar): 25 TL → 32,50 TL

Öğrenci tarifesi: 16 TL → 21 TL

Okul servisleri: 0-1 km arası 2.605 TL → 3.376 TL, personel servisleri 1.355 TL → 1.757 TL

AK Parti’den Muhalefet Şerhi

AK Parti grubu, zam kararına muhalefet şerhi koydu. Şerhte, “Ocak 2025’te UKOME tarafından yapılan yüzde 35’lik zam zaten mevcut giderleri karşılıyor; yeni bir artışın gerekçesi bulunmamaktadır” ifadelerine yer verildi. Ancak CHP grubunun çoğunluğuyla yapılan oylamada yüzde 30’luk zam kabul edildi.

Geçmişte, 15 Ocak 2025’te yapılan UKOME toplantısında toplu taşımaya yüzde 35 zam uygulanmış, 26 Haziran’daki ek zam önerisi ise Bakanlık temsilcilerinin “hayır” oylarıyla reddedilmişti.

Yediemin Otopark ve Çekici Ücretlerine Yüzde 42-55 Arası Zam

İBB Meclisi, yediemin otopark ve araç çekme ücretlerini de artırdı. Yeni tarifelerle araç çekme ücreti 1.215 TL’den 1.800 TL’ye yükselirken, 5 kilometreye kadar özel taşıma ücreti de aynı oranda arttı.

Otopark günlük ücretleri: Motosiklet: 65 TL → 100 TL Otomobil: 120 TL → 200 TL Kamyonet, arazi taşıtı, minibüs: 155 TL → 230 TL Kamyon ve otobüs: 230 TL → 350 TL



Bu madde, mecliste oy birliğiyle kabul edildi.

Zamların Yürürlüğe Giriş Tarihi

Toplu taşıma ve servis zammı ile yediemin otopark-çekici tarifeleri 15 Eylül’den itibaren geçerli olacak. İBB yetkilileri, zamların gerekçesi olarak artan işletme maliyetleri ve bakım giderlerini gösterdi.