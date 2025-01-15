İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 35 oranında zam geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) toplu ulaşıma yüzde 35’lik zam talebi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından kabul edildi.

Bugün yapılan UKOME toplantısında, İBB toplu ulaşım ücretlerine 2025 yılı için yüzde 35’lik bir artış talep etti. UKOME'de yapılan oylamada İBB'nin yüzde 35'lik zam talebi oylanarak kabul edildi.

Buna göre tam bilet 20 liradan 27 liraya, öğrenci bileti 9,76 liradan 13,18 liraya, öğretmen ve 60 yaş bileti 14,32 liradan 19,33 liraya yükseldi.

Metrobüs tam bilet ise 29,68 liradan 40,07 liraya, öğrenci bileti 9,76 liradan 13,18 liraya, öğretmen ve 65 yaş bileti 16,28 liradan 21,98 liraya çıktı.