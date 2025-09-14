A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın EuroBasket 2025 finali heyecanı, İstanbul’da dev ekranlarla vatandaşlarla buluşacak. Maç 14 Eylül Pazar günü saat 21.00’de TRT 1’den canlı yayınlanacak. İstanbul’un çeşitli ilçelerinde kurulan dev ekranlar sayesinde taraftarlar açık alanlarda birlikte maçı izleyebilecek.
İstanbul’da dev ekran coşkusu
İstanbul’un 39 ilçesinde belediyeler, final maçını dev ekranlarla yayınlayarak halkın bir araya gelmesini sağlayacak etkinlikler düzenliyor. Basketbol Gelişim Merkezi (BGM)’nde saat 18.00’den itibaren final coşkusu başlaması planlanıyor.
Maç izleme noktaları
Belediyeler, dev ekranların kurulacağı yerleri sosyal medya hesaplarından duyurdu. İşte bazı ilçelerdeki izleme noktaları:
-
Kadıköy: Kalamış Atatürk Parkı
-
Üsküdar: Bağlarbaşı Kültür Merkezi
-
Sultanbeyli: Kent Meydanı
-
Sancaktepe: Meydan Park
-
Çekmeköy: Şehit Üsteğmen Arif Kalafat Doğa Parkı
-
Beykoz: Sahili Etkinlik Alanı
-
Ataşehir: Atatürk Mahallesi Amfili Park
-
Zeytinburnu: 15 Temmuz Meydanı
-
Eyüpsultan: Yeşilpınar Bölge Parkı
-
Esenyurt: Cumhuriyet Meydanı
-
Esenler: 15 Temmuz Millet Bahçesi Etkinlik Alanı
-
Beylikdüzü: Yaşam Vadisi 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi
-
Beşiktaş: Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı
-
Bakırköy: Ataköy Sanatçılar Parkı
-
Bahçelievler: Belediye Başkanlığı önü
Maç bilgileri
Türkiye-Almanya EuroBasket 2025 finali 14 Eylül Pazar günü saat 21.00’de Letonya’nın Riga kentindeki Arena Riga’da oynanacak. Maç TRT 1’den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Taraftarlar için öneriler
Vatandaşlar, dev ekranların kurulacağı ilçelerde erken saatlerde yerlerini alarak maçı daha rahat takip edebilir. Her ilçede kurulum ve program farklılık gösterebileceği için belediyelerin resmi sosyal medya hesaplarından güncel bilgilere ulaşmak faydalı olacak.