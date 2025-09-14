Eren Bigül kimdir? İzmir Balçova saldırısını neden gerçekleştirdi?

İzmir Balçova saldırganı Eren Bigül öldü mü?

Kanlı ay tutulması burçlara nasıl etki edecek?

“Maaş Ödeyemeyen Belediye” Polemiği: Karakayalı’dan Türkmen’e Rest Gibi Yanıt

Vatandaşlar, dev ekranların kurulacağı ilçelerde erken saatlerde yerlerini alarak maçı daha rahat takip edebilir. Her ilçede kurulum ve program farklılık gösterebileceği için belediyelerin resmi sosyal medya hesaplarından güncel bilgilere ulaşmak faydalı olacak.

Türkiye-Almanya EuroBasket 2025 finali 14 Eylül Pazar günü saat 21.00’de Letonya’nın Riga kentindeki Arena Riga’da oynanacak. Maç TRT 1’den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Beylikdüzü: Yaşam Vadisi 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi

Başakşehir FK, Nuri Şahin ile anlaştı

Belediyeler, dev ekranların kurulacağı yerleri sosyal medya hesaplarından duyurdu. İşte bazı ilçelerdeki izleme noktaları:

İstanbul’un 39 ilçesinde belediyeler, final maçını dev ekranlarla yayınlayarak halkın bir araya gelmesini sağlayacak etkinlikler düzenliyor. Basketbol Gelişim Merkezi (BGM)’nde saat 18.00’den itibaren final coşkusu başlaması planlanıyor.

