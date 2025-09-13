İstanbul’da bir hafta içinde üç iş yerinde silahlı soygun yapan kar maskeli beş şüpheli, polis operasyonuyla yakalandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

Avcılar ve Bakırköy’de gerçekleşen soygunlarda şüpheliler iş yerlerine silah ve maske ile girerek kasadaki paraları almaya çalıştı. İlk soygunda başarılı olamayan hırsızlar, diğer iki olayda kasadaki paraları almayı başardı. Güvenlik kameraları, soygun anında müşterilerin kasada beklemeye devam ettiğini ve bazı çalışanların silahlı şüphelilere karşı koyduğunu gösterdi.

5 tutuklandı

Gasp Büro Amirliği ekipleri, üç soygunun aynı kişiler tarafından yapıldığını belirledi. Operasyonla C.T.(19), A.E.P(20), F.K.(18), V.T.(21) ve M.A.A.(17) gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte olaylarda kullanılan iki kurusıkı tabanca da ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen beş kişi tutuklandı.