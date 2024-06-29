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Midyeler, canlılığını sürdürebilmesi ve doğal yaşama kazandırılabilmesi amacıyla denize bırakıldı.

Koruyucu aileliğini üstlendiği minik Ela'nın "süt annesi" oldu

Koruyucu aileliğini üstlendiği minik Ela'nın "süt annesi" oldu

Midyeleri kaçak topladıkları anlaşılan M.A. ve M.K'ye Su Ürünleri Kanunu'nun "kaçak yolla avlanılan deniz canlısını perakende satanlara nakletmek" maddesi uyarınca 52 bin 484 lira para cezası uygulandı.

Ekipler, araç kasasında yaptıkları aramada 100 çuval içinde yaklaşık 2 ton midye ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, Eminönü sahilinde bir araca deniz canlısı yüklendiği bilgisi üzerine harekete geçti.

İSTANBUL (AA) - Fatih'te, yaklaşık 2 ton midye yi kaçak avladıkları tespit edilen 2 kişiye toplam 52 bin 484 lira para cezası kesildi.

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