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Depolarda yapılan aramalarda, başkaları adına düzenlenmiş reçeteli ve barkodları koparılmış, olumsuz depolama koşullarında tutulan 134 tablet kanser ilacı, 56 kilo 400 gram enteral beslenme sıvısı, 34 kilo 500 gram beyin, damar anevrizması ve yüksek tansiyon ilacı ele geçirildi.

Yapılan çalışmalarda, söz konusu ilaç ların tutulduğu belirlenen optik ve ecza deposuna eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tuzla'da bir optik deposunda yasa dışı yollarla bulundurulan çok sayıda ilacın piyasada satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.