Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İstanbul'da mülteci sayısının 2.5 milyon olduğu iddiasının gerçek dışı olduğunu belirtti. Göç İdaresi Başkanlığı verilerine göre, İstanbul'da toplam 1,087,017 yabancı bulunmaktadır. Bu rakamların dışında yapılan açıklamaların kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğu vurgulandı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da bulunan mülteci sayısıyla ilgili ortaya atılan iddia doğru değildir. Göç İdaresi Başkanlığı'nın resmi verilerine göre:

Geçici Koruma Kapsamında olan mülteciler: 530,612

Uluslararası Koruma Kapsamında olan mülteciler: 3,252

İkamet İzniyle Kalan yabancılar: 553,153

Bu verilere göre İstanbul'da toplam 1,087,017 yabancı bulunmaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik yanlış iddialara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

📌“İstanbul'da 2 buçuk milyon mülteci var.” iddiası doğru değildir.



Bahse konu iddiada ortaya atılan İstanbul’da bulunan yabancı sayısı ile ilgili rakamlar gerçeği yansıtmamaktadır.



Göç İdaresi Başkanlığının resmi rakamlarına göre İstanbul’da:



➡️530 bin 612’si Geçici Koruma… pic.twitter.com/vwGvQoD89O Benzin ve motorine çifte zam! June 21, 2024