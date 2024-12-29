İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı öncesi güvenliği artırmak amacıyla Eyüpsultan ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde geniş çaplı asayiş uygulamaları gerçekleştirdi. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, sahada yapılan denetimlere katılarak çalışmaları yerinde inceledi.

İki ilçede eş zamanlı uygulama

Saat 20.00’de başlayan uygulama, Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri koordinesinde yürütüldü. Eyüpsultan ve Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet müdürlükleri ekiplerinin katıldığı operasyonlarda dedektör köpekler de görev aldı.

Eyüpsultan Meydanı’nda denetimlere katılan Selami Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada İstanbul’un güvenliği için yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirtti.

"Her ilçenin kendine özgü koşullarına ve suç oranlarına göre uygulamalarımızı planlıyoruz. Bugün de 392 ekiple, 784 personelimizle Eyüpsultan ve Gaziosmanpaşa'da yeni yıl öncesi denetimlerdeyiz. Vatandaşlarımızın huzur içinde yeni yıla girmesi için sahadayız" dedi.

Yıldız, 55 bin polisle 39 ilçede 7/24 esasına göre çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, halkın yeni yılı güven içinde karşılaması için tüm tedbirlerin alındığını vurguladı.