İSTANBUL (AA) - Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) İstanbul'da da başladı.

2024-YKS'nin ilk oturumu TYT'de ter dökecek adayların bazıları, sabah saatlerinden itibaren aileleriyle sınava girecekleri okullara geldi. Ailelerine sarılarak, sınav hakkında son konuşmaları yapan öğrenciler, sınav giriş kağıtları ile kimlik kartlarının kontrol edilmesi ve güvenlik kontrollerinin ardından okullara giriş yaptı.

Görevlilerce her türlü elektronik eşya, kalem, kağıt ile ambalajlı su okullara alınmadı. Öğrenciler, bu eşyalarını ailelerine ve emanet noktalarına bıraktı.

Saat 10.15'te başlayan sınava girişler 10.00'dan itibaren sona erdi. Okul görevlileri, kapının kapanmasına sayılı dakikalar kala girişlerin duracağına ilişkin çeşitli uyarılar yaptı.

Bazı öğrencilerin okullara geç kalmamak için koşarak geldiği görülürken, sınava son anda yetişen adaylara diğer velilerce alkışlarla moral verildi.

Sınava geç kalanlar öğrenciler ise binalara alınmadı.

Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde sınava girmek için son anda okula gelen bir öğrenci sınava gireceği okulu karıştırdı. Durumu fark eden öğrenci daha sonra sınava gireceği okula yönlendirildi.

Bazı veliler, sınavda ter döken çocuklarını beklerken dua etti ve Kur'an-ı Kerim okudu.

- "İnsan anne olunca bütün çocukların annesi oluyor"

Oğlu İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesinde sınava giren Zehra Devran, büyük bir heyecan içinde olduğunu dile getirdi.

Sabah panikle uyandığını dile getiren Devran, "Elde değil, sonuçta onların kaderini belirleyen bir sınav. Aslında olmaması lazım ama onlar da ne yapacaklarını daha bilemiyorlar." dedi.

Devran, sınava giren oğlunun yanı sıra özel bir çocuğunun daha olduğunu, onun sınava giremeyeceğini ancak arkasında güçlü bir ağabeyi olmasını istediğini ifade etti.

Bütün çocukların iyi yerlere gelmesini temenni eden Devran, "İnsan anne olunca bütün çocukların annesi oluyor. İnşallah bütün çocuklar iyi yerlerde olsunlar." diye konuştu.

T.C. kimlik kartını, nüfus cüzdanını sınav günü kaybeden veya nüfus cüzdanında fotoğraf, T.C. kimlik numarası bulunmayan adaylar için sınav merkezi olan il ve ilçelerde nüfus müdürlükleri bugün 17.00'ye kadar, pazar günü ise 07.00-15.30 saatleri arasında açık tutuluyor.

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bugün ve yarın sınava girecek adaylar ile öğretim görevlilerinin kişiselleştirilmiş İstanbulkart'larıyla ücretsiz seyahat edebileceklerini duyurdu.

- Sınav, üç oturum şeklinde düzenleniyor

TYT'de adaylara Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 soru olmak üzere 120 soru soru soruluyor ve 165 dakika süre veriliyor.

Yarın saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nden toplamda 40 soru sorulacak yöneltilecek ve 180 dakika süreleri olacak.

Ayrıca, yarın saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü ve son oturum Yabancı Dil Testi'nde (YDT) ise adaylara, İngilizce, Arapça, Almanca, Fransızca ve Rusça arasından başvuruda bulundukları yabancı dile ait 80 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecek.