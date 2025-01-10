Beşiktaş'ın Ulus Mahallesi'nde yolda yürüyen bir kişi, kendisine yaklaşan bir kediyi tekme atarak yaraladı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleriyle ortaya çıkmasının ardından polis, şüpheliyi yakalamak için harekete geçti.

Saldırı anı güvenlik kamerasında

Olay, dün saat 18.15 civarında Beşiktaş’ın Ulus Mahallesi’nde meydana geldi. Yolda yürüyen bir kişi, karşısına çıkan kediyi yanına çağırdı. Kedi kendisine yaklaştığında ise, şüpheli kişi hayvana tekme atarak onu yaraladı. Darbenin etkisiyle savrulan kedi, yere düştü. Saldırgan ise yürüyerek olay yerinden uzaklaştı.

Kediyi güvenlik görevlisi tedavi etti

Olayın hemen ardından, çevredeki güvenlik görevlisi kediyi bulup yardım etti. Yaralı kediye müdahale eden güvenlik görevlisi, durumu yetkililere bildirdi. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri de, kediyi tekme atan saldırganın kimliğini belirlemek için polis tarafından incelenmeye alındı.

Polis, şüpheliyi hızla takip ediyor

Polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti. Ayrıca, şüphelinin olaydan sonra bir İETT otobüsüne bindiği belirlendi. Ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürmekte.