Küçükçekmece D-100 Karayolu'nda sabah saat 06.45 sıralarında, Göl mevkisinde Avcılar istikametinde meydana gelen kazada, iki servis minibüsü şoförünün yol tartışması zincirleme kazaya neden oldu. İddiaya göre, 34 LUN 036 plakalı servis minibüsünün şoförü, bir başka servis minibüsü şoförü olan Ömer Suiçmez ile trafikte tartışmaya başladı.

Tartışma kazaya dönüştü

Tartışma sırasında, Suiçmez ile tartışan şoför minibüsünü durdurdu. Suiçmezin kullandığı servis minibüsü duramayarak önündeki minibüse çarptı. Arkasından gelen su tankeri ve başka bir servis minibüsü de çarpışarak kazaya karıştı. Kazada, servis minibüslerinde bulunan 13 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar hastanelere kaldırıldı

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri ise kaza yerinde detaylı incelemeler yaparak trafiğin normale dönmesi için çalışmalarını sürdürdü.

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nun Avcılar istikametinde iki şerit trafiğe kapandı ve uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldıktan sonra trafik normal akışına döndü.

Şoförlerin ifadeleri

Kazaya karışan servis minibüsü şoförü Ömer Suiçmez, yaşananları şöyle anlattı: "Yan yoldan gelirken önümdeki otobüse yol vermedim diye beni sollayıp önümde durdu. Aşağıya indi, beni dövmeye gelirken arkadan araç bana vurdu. İşçi personel servisi çekiyorum. Araçlarda 6-7 tane yaralı var. Ciddi durumları yok ama yaralı hepsi."

Polis soruşturma başlattı

Kaza ile ilgili olarak polis ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Şoförlerin ifadeleri alınarak, kazanın kesin sebebi ve sorumluları belirlenmeye çalışılıyor. Trafik ekipleri ise bölgede güvenliği sağlamak ve olası yeni kazaları önlemek için ek önlemler aldı.