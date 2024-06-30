İstanbul Valiliği’nin yasağına rağmen gerçekleştirilen eylemde, bu detay büyük tepki topladı.

İstanbul’da bugün LGBT’liler tarafından düzenlenen izinsiz bir gösteri, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İstanbul Valiliği’nin, çeşitli illegal grupların 30 Haziran’da yapacaklarını duyurdukları protesto yürüyüşüne kesinlikle izin verilmeyeceğini açıklamasına rağmen, LGBT üyeleri eylemlerini gerçekleştirdi.

Eylemde dikkat çeken bir detay, başörtülü bir kadının da gösteriye katılması oldu. Bu görüntü, sosyal medyada hızla yayılarak tartışma konusu haline geldi ve pek çok kişi tarafından eleştirildi.