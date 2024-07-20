İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, market ve restoran başta olmak üzere fiyat ve stokçuluk denetimlerinin hızla devam ettiğini belirterek, temmuz ayında 6 bin 498 firma denetlendiğini söyledi. Denetimlerde toplam 85 bin 464 ürün incelendi ve 9 bin 751 üründe mevzuata aykırılık tespit edildi. Bu aykırılıklara yaklaşık 34 milyon 254 bin 454 lira ceza kesildi.

Market ve restoran denetimleri

Ticaret Bakanlığı ekipleri, İstanbul'un tüm ilçelerinde yerel ve ulusal marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına, etiket fiyatının değişim tarihine ve ürünün önceki fiyatına bakıldı. Ayrıca, manav reyonundaki meyve ve sebzelerin menşei ve geliş fiyatı bilgisi Hal Kayıt Sistemi üzerinden kontrol edildi.

Temmuz ayı denetim rakamları

İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, Ümraniye'de yapılan denetimler sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, temmuz ayı içinde 6 bin 498 firmanın denetlendiğini ve 85 bin 464 ürünün incelendiğini belirtti. Bu incelemelerde 9 bin 751 üründe mevzuata aykırılık tespit edildi ve bu ürünlere yaklaşık 34 milyon 254 bin 454 lira ceza kesildi.

Menteşe, denetimlerde 2 bin 132 restoran ve kafenin kontrol edildiğini ve 2 bin 742 uygunsuzluk tespit edilerek yaklaşık 6 milyon 32 bin 400 lira ceza kesildiğini açıkladı. Ayrıca, 3 bin 12 yerel ve ulusal markette yapılan denetimlerde 70 bin 693 ürün incelendi.

CİMER şikayetleri ve uygunsuzluklar

Menteşe, CİMER'e gelen şikayetlerin de değerlendirildiğini ve temmuz ayında 361 şikayetin geldiğini söyledi. Bu şikayetlerle ilgili incelemeler yapılarak 211 aykırılığa işlem tesis edildi. Ayrıca, temmuz ayı içinde 5 bin 103 ürünle ilgili bilgi ve belge talep edildi ve 97 ürünle ilgili aşırı fiyat artışı tespit edilerek Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna gönderildi.

Künye bilgisi olmayan ürünler

Menteşe, meyve sebzenin kimlik kartı olan künyelerin Hal Kayıt Sistemi'nde kontrol edildiğini belirtti. Temmuz ayının ilk 19 gününde 227 uygunsuzluk tespit edilerek idari işlem uygulandı. Bu işlemlerin karşılığı yaklaşık 13 milyon 983 bin 654 lira oldu.

Stokçuluk ve fırın denetimleri

8 firmayla ilgili stokçuluk şikayeti değerlendirildi ve 2 firma hakkında işlem yapıldı. 101 fırınla ilgili şikayetler de incelendi ve 34 fırına ceza kesildi. Menteşe, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü olarak tüketiciyi koruma anlamında çalışmaların devam edeceğini vurguladı.