Manisa'da, İstanbul'dan İzmir'e uyuşturucu sevkiyatı yapılacağına dair alınan ihbar üzerine, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyon sonucunda, 3 bin 75 adet captagon hap ele geçirildi. Olayla ilgili olarak A.H. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu sevkiyatı ihbarı üzerine harekete geçildi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan İzmir’e otobüsle uyuşturucu sevkiyatı yapılacağına dair aldıkları ihbar doğrultusunda geniş çaplı bir operasyon başlattı. Yapılan analiz çalışmalarında, şüpheli şahsın Manisa üzerinden geçeceği belirlenen otobüs durduruldu.

Otobüste yapılan aramada büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildi

Durdurulan otobüs içinde yapılan detaylı arama sırasında, A.H. isimli şüphelinin valizinde ve üzerindeki eşyalarda 3 bin 75 adet captagon hap bulundu. Bu tür uyuşturucuların, özellikle gençler arasında yaygın bir şekilde kullanılmasının önlenmesi için emniyet güçleri tarafından büyük bir titizlikle mücadele yürütülüyor.

Şüpheli gözaltına alındı ve adli mercilere sevk edildi

Ele geçirilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak, şüpheli A.H. (45) gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramalarda ele geçirilen captagon hapların yanı sıra, sevkiyatın detaylarına yönelik daha fazla bilgi edinilmesi için soruşturma devam ediyor. A.H., Türk Ceza Kanunu'nun 188. maddesi gereğince adli mercilere sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

Uyuşturucu madde ile mücadelede başarılar sürecek

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadelede elde ettiği bu önemli başarıyı, şehri daha güvenli hale getirmek için sürekli olarak devam ettireceklerini belirtti. Uyuşturucu madde sevkiyatlarına karşı gerçekleştirilen operasyonlar sayesinde, gençler başta olmak üzere birçok bireyin zarar görmesi engellenmiş oldu.