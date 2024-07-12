İstanbulkart yönetmeliğinde yapılan değişiklikle birlikte, öğrenci tanımı revize edildi. Buna göre, 30 yaşından büyük öğrencilere uygulanan indirim oranı yüzde 10'a düşürüldü. Karar, oy çokluğuyla kabul edildi ancak AK Partili üyeler, eşitlik ilkesine ve hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle karara karşı çıktı. Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, 'Seçimlerden önce hayata ucuzlatacağız, ulaşımı bedava yapacağız' diyenlerin öğrencilerin ulaşımdaki haklarını kademeli olarak ellerinden aldıklarını belirtti.

CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan, konuyla ilgili olarak şunları dile getirdi:

'Bazı firmalar, çalışanlarını açık öğretime kaydettirerek öğrenci kartı almaya teşvik ediyor. Bu durum İBB'nin kasasında kalması gereken 3 milyar TL'den fazla bir kayba yol açıyor. Bu kararla İstanbulluların daha fazla mali yük altına girmesini engelliyoruz.'