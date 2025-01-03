Türk futbolunun tarihi kulüplerinden İstanbulspor, 99. kuruluş yıl dönümünü özel bir etkinlikle kutladı. İstanbul Erkek Lisesi’nde düzenlenen bu anlamlı organizasyona, kulübün eski oyuncularından ve teknik direktörlerinden Abdullah Avcı’nın katılımı damga vurdu.

Tarihi bir gün

Etkinlikte; İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Başkan Yardımcısı Mustafa Yurttaş, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ve Abdullah Avcı gibi isimlerin yanı sıra Ahmet Ürkmezgil, Prof. Dr. Aziz Alturfan, İstanbul Erkek Lisesi Müdürü Yılmaz Arslan ve çok sayıda davetli hazır bulundu. İstanbulspor’un köklü tarihine dair sergilenen eserler, katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Abdullah Avcı’dan anlamlı mesajlar

Etkinlik öncesinde kulüp tarihine dair sergiyi inceleyen Abdullah Avcı, İstanbulspor’un kariyerindeki önemini şu sözlerle vurguladı:

“Futbolculuk kariyerimin 4 senesi burada geçti ve 2 şampiyonluğum var. İstanbulspor ile 3. Lig’den 2. Lig’e yükseldik. Antrenörlük kariyerime başladığım yer burası. İstanbulspor, benim kariyerimde unutulmaz bir yere sahip.”

İstanbulspor’un köklü geçmişi anlatıldı

Etkinlikte konuşan Başkan Ecmel Faik Sarıalioğlu, İstanbulspor’un Türk futbolundaki tarihi önemini ve başarılarını dile getirerek bu mirasın yeni nesillere aktarılmasının önemini vurguladı. İstanbul Erkek Lisesi Müdürü Yılmaz Arslan ise kulübün okul ile olan güçlü bağlarının altını çizdi.

Coşku dolu kutlama

Etkinlik, İstanbulspor’un tarihi başarılarını kutlamak ve kulübün geleceğine dair umutları paylaşmak adına hem duygusal hem de coşkulu bir atmosferde gerçekleşti. 100. yıl kutlamalarına hazırlanan İstanbulspor, Türk futbolunun önemli değerlerinden biri olmayı sürdürüyor.