Trendyol 1. Lig’in 21. haftasında İstanbulspor, aynı puana sahip Amed SK’yı evinde ağırlıyor. Her iki takım da zirveye yakın olmak için kritik 3 puanı hedefliyor.

Takımların lig performansı

İstanbulspor, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak 30 puana ulaşmış durumda ve ligde 7. sırada yer alıyor. İstanbul temsilcisi, bu mücadeleyi kazanarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Evindeki bu maçı kazanmak, takıma moral verecek.

Amed SK ise son 5 maçında 2 galibiyet ve 3 beraberlik alarak aynı puanla 10. sırada yer alıyor. İstanbul deplasmanından 3 puan alarak, hem puan cetvelinde yükselmeyi hem de üst sıralara daha yakın olmayı planlıyor.

İstanbulspor-Amed SK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tarih: 25 Ocak 2025

25 Ocak 2025 Saat: 16:00

16:00 Yayın: TRT Spor, beIN SPORTS 2, tabii

TRT Spor, beIN SPORTS 2, tabii Stadyum: Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu Hakem: M. Ali Özer