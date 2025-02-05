İstanbulspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Kasımpaşa da, Ziraat Türkiye Kupası’ndaki ilk maçını kaybetti ve İstanbulspor deplasmanında galibiyet arayacak. Deplasmanda alacağı 3 puan, takımın gruptaki yol haritası için büyük önem taşıyor.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta mücadelesi, İstanbulspor ile Kasımpaşa arasında Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda oynanacak. İstanbulspor, ilk maçındaki mağlubiyetin ardından Kasımpaşa karşısında galibiyet hedefliyor. Kasımpaşa ise deplasmanda 3 puan peşinde olacak. Maç, 6 Şubat 2025 Perşembe günü saat 13.00'te başlayacak.

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