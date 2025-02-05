Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta mücadelesi, İstanbulspor ile Kasımpaşa arasında Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda oynanacak. İstanbulspor, ilk maçındaki mağlubiyetin ardından Kasımpaşa karşısında galibiyet hedefliyor. Kasımpaşa ise deplasmanda 3 puan peşinde olacak. Maç, 6 Şubat 2025 Perşembe günü saat 13.00'te başlayacak.
İstanbulspor'un Durumu
İstanbulspor, Ziraat Türkiye Kupası’ndaki ilk maçını mağlup tamamlamıştı. Evinde Kasımpaşa karşısında galibiyet alarak, gruptaki şansını sürdürmek istiyor.
Kasımpaşa'nın Hedefi Galibiyet
Kasımpaşa da, Ziraat Türkiye Kupası’ndaki ilk maçını kaybetti ve İstanbulspor deplasmanında galibiyet arayacak. Deplasmanda alacağı 3 puan, takımın gruptaki yol haritası için büyük önem taşıyor.
İstanbulspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Tarih: 6 Şubat 2025 Perşembe
- Saat: 13.00
- Kanal: Mackolik, A Spor
- Stadyum: Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu
- Hakem: R. Onur Coşkunses
- Yan Hakemler: Özcan Sultanoğlu, Ramazan Ufuk Ardaş