Safir dizisindeki Güneş karakteriyle tanınan ve evlendikten sonra İzmir'e taşınan Karaca'nın, tatilden paylaştığı fotoğraflar, hayranlarını adeta büyüledi. Özellikle, Karaca'nın kusursuz fiziği, takipçilerinden büyük beğeni aldı.

Takipçilerden yoğun ilgi

Gizem Karaca'nın tatil anılarını paylaşırken, hayranlarına lüks ve keyif dolu bir tatil yaşadığını gösteren Karaca, takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Oyuncunun sosyal medya paylaşımları ve özel hayatı, sürekli olarak gündemde kalmayı başarıyor.

Ünlü oyuncu evlendikten sonra İstanbul'dan ayrılıp İzmir'e taşınan Karaca, Ege'de köy hayatını tercih etmişti.

Son olarak Mykonos'a tatile giden ünlü oyuncu, tatil anılarını Instagram hesabından paylaşarak hayranlarını sevindirdi. Tatil pozlarına gelen beğeni ve yorumlar, Karaca'nın sosyal medyadaki etkileyici varlığını bir kez daha gösterdi. Takipçileri, Karaca'ya sevgi dolu "Seni çok seviyoruz", "Çok güzelsin", "Her halini beğeniyorum", "Fiziği çok güzel" gibi mesajlar gönderdi.