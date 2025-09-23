İstanbul’un 24 ilçesinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yaşanacak. Bazı bölgelerde kesintiler 8 saate kadar sürebilecek.

Kesintilerin yapılacağı ilçeler ve saatleri

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul’un Avrupa yakasında bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yaşanacağını duyurdu. Kesintiler 22 Eylül 2025 Salı günü saat 00.00 itibariyle başlayacak.

Elektrik verilemeyecek ilçeler şunlar:

Arnavutköy

Avcılar

Bağcılar

Bahçelievler

Bakırköy

Bayrampaşa

Başakşehir

Beylikdüzü

Beyoğlu

Büyükçekmece

Çatalca

Esenyurt

Eyüpsultan

Fatih

Gaziosmanpaşa

Güngören

Kağıthane

Küçükçekmece

Sarıyer

Silivri

Sultangazi

Zeytinburnu

Kesintiler genellikle gece saatlerinden sonraki gün akşam saatlerine kadar farklı zaman dilimlerinde uygulanacak. Bazı bölgelerde bu kesintiler 8 saate kadar sürebilecek.

BEDAŞ, planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kesintilerin her gün düzenli olarak değişebileceğini belirtiyor ve detayları internet sitesi üzerinden paylaşıyor. Vatandaşların mağduriyet yaşamamak için duyuruları takip etmesi öneriliyor.