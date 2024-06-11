İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketleri İSTAÇ, İSTON, İSTGÜVEN ve BELBİM British Safety Council (BSC) tarafından ‘2024 Yılı Uluslararası İş Güvenliği Ödülleri’nin sahibi oldu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)’nin 4 iştirak şirketi İş Sağlığı, İş Güvenliği ve Refah Yönetimi konularında dünyanın en prestijli kurumlarından British Safety Council (BSC) tarafından “2024 Yılı Uluslararası İş Güvenliği Ödülleri’ne layık görüldü. Dünya çapında binlerce, Türkiye'den 400'den fazla şirketin başvuru yaptığı BSC 66. ISA Ödül Programı kapsamında İBB iştiraklerinden İSTAÇ, İSTON, İSTGÜVEN ve BELBİM, özellikle sıfır iş kazası hedefiyle süreçlerini yönetme ve çalışanların sağlık, güvenlik ve refah açısından yüksek standartları koruma konusundaki kararlılıklarıyla dikkat çekti.

ÖNCÜ PROJELER VE YENİLİKÇİ UYGULAMALAR

İş sağlığı ve güvenliğini çalışma kültürünün ayrılmaz bir parçası olarak kabul ettiğini gösteren şirketler süreçlerini, yasal gerekliliklerin ötesinde iş sağlığı ve güvenliği farkındalık seviyesinin yükselmesi, teknolojik gelişimlere adaptasyon ve çeşitli değişim, dönüşüm projeleriyle destekleyerek “sürekli iyileştirme” felsefesi ile yönetti.

Ödül alan şirketlerin uygulamaları değişkenlik göstermekle birlikte; yeniden yapılandırılmış risk değerlendirme uygulamaları, yapay zeka destekli iş sağlığı ve güvenliği kültür anketi çalışmaları, iyileştirme ve farkındalık eğitim programları, çalışan refahını öncelikli kılan “Being Well Together” projesi, çalışma sahalarında IP kameralar üzerinden tehlike tespiti ve kişisel koruyucu donanımların kullanım durumunu anlık izleyen ve raporlayan yapay zekâ destekli sistemlerin kullanılması uygulamaları jüri tarafından takdir gördü.

3 ŞİRKET EN ÜST KATEGORİDE ÖDÜL ALDI

İstanbul Yönetim Ajansı (İYA) Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Yıldız, iştiraklerin dünyanın önde gelen kuruluşlarından BSC tarafından ödüllendirilmesini şu sözlerle değerlendirdi:

“İş sağlığı, iş güvenliği ve çalışan refahı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirak Şirketlerinin öncelikli konularından biridir. Bu alanda, birikimimizi sürdürülebilir kılmak için öncü projeler ve yenilikçi uygulamalar geliştirerek çalışanlarımızın güvenliğini sağlamak ve iş kazalarını minimize etmek hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu minvalde, İngiltere Merkezli British Safety Council tarafından düzenlenen sağlık, güvenlik ve refah alanında, dünyadaki en prestijli ödüllerin başında gelen BSC Uluslararası İş Güvenliği Ödülleri’ni kurumlarımıza bir kez daha kazandırmaktan mutluyuz. Ödül jürisi tarafından yapılan değerlendirmede; İSTAÇ, İSTON ve İSTGÜVEN en üst kategori olarak kabul edilen 'Distinction' kategorisinde; BELBİM ise 'Merit' kategorisinde ödüle layık görüldü.