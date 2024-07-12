İstanbul Büyükşehir Belediyesi kuruluşu İSKİ, İstanbul Avrupa 2. Bölge olarak adlandırılan Avcılar, Bakırköy, Başakşehir, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Çatalca, Esenyurt, Küçükçekmece ve Silivri ilçelerinde yetersiz kesitli derelerdeki ıslahını tamamladı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) köklü kuruluşu İSKİ, kentin altyapısını modernize etmek amacıyla projelerini teker teker uygulamaya koyuyor.

Yatırımda hız kesmeyen İSKİ İstanbul’un Avrupa 2. Bölge (Avcılar, Bakırköy, Başakşehir, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Çatalca, Esenyurt, Küçükçekmece ve Silivri ilçeleri) olarak adlandırılan alanda, eksik ve yetersiz kesitli derelerdeki ıslahını tamamladı. Mevcut ıslahlı ve ıslahsız derelerin bakım, onarım ve temizliği yapılarak, halk sağlığını ve çevreyi korumaya yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. Tamamlanan hizmetler için Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen “Avrupa 2. Bölge Dere Islahı Ve Bakım Onarımı Tanıtım Töreni” İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün katılımlarıyla gerçekleşti. Törende İmamoğlu, Özer ve İSKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa birer konuşma yaptı.

44 AYRI DEREDE ÇALIŞMA YAPILDI

İstanbul'un altyapısına yapılan her yatırımın şehre daha nitelikli, daha kaliteli bir yaşamın sunulması hedefinin bir parçası olduğunu belirten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, çok geniş kapsamlı bir yatırım projesini tamamlamaktan duyduğu mutluluğu paylaştı. 3 milyarlık liralık dev yatırımı tamamladıklarını söyleyen İmamoğlu, “İstanbul’un 9 ilçesini kapsayan, yaklaşık 3 milyar liralık devasa bir yatırım gerçekleştirdik. Bu yatırımımız kapsamında tam 10 bin 600 metre uzunluğunda dere ıslahı imalatı yaptık. 44 ayrı derede tam 555 bin 623 metre dere temizliği gerçekleştirdik. Derelerden tam 2 milyon 443 bin 832 metreküp malzeme çıkardık. Tam 487 bin 337 metre kollektör temizliği tamamladık.” dedi.

İSKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa ise proje kapsamında 44 ayrı derede 555 bin 623 metre dere temizliği gerçekleştirirken 487 bin 337 metre kolektör ve 56 bin 242 metreküp kum tutucu temizliğini de tamamladıklarını belirterek, "Söz konusu derelerden 2 milyon 443 bin 832 metreküp malzeme çıkararak taşkın önleme çalışmalarına katkı sağladık ve denizlerimizdeki teressubat kaynaklı çevre kirliliğini de önlemiş olduk. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalar sayesinde bölgede yaşayan 4 milyona yakın yurttaşımızın altyapı sorununa çözüm sağlamış olduk" dedi.