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İsrail'in saldırıları altındaki Filistin halkı için dua edilen program, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından sona erdi.

Mehter takımına, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan , İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, AK Parti Fatih İlçe Başkanı Yakup Yaşa ve çok sayıda vatandaş eşlik etti.

Fatih Belediyesinin organize ettiği etkinlik kapsamında belediyenin mehter takımı Edirnekapı'dan başlayarak Fevzi Paşa Caddesi üzerinden Saraçhane Parkı 'na kadar yürüdü.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, Azerbaycanlı ve Gambiyalı mevkidaşları ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, Azerbaycanlı ve Gambiyalı mevkidaşları ile görüştü

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