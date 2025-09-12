Transferin son gününde Fenerbahçe ve Beşiktaş, Rangers’ta kadro dışı kalan Belçikalı orta saha oyuncusu Nicolas Raskin için yarışıyor. Her iki takım da yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için yoğun çaba gösteriyor.

Başkan Ali Koç, orta saha takviyesi için genç ve zeki bir 8 numara aradıklarını belirtti. Koç, “F.Bahçe’de son dakikaya kadar transfer bitmez. Gelen de bitmez, giden de bitmez. Şartları son ana kadar zorlayacağız” dedi.

Teknik Direktör Tedesco ise Belçika Milli Takımı’ndan öğrencisi olan ve Rangers’ta kadro dışı kalan Nicolas Raskin’i istiyor. Transfer gerçekleşmezse kadroya 14. yabancı olarak Becao eklenecek.

Beşiktaş da devrede

Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın, Raskin’in transfer edilmesi için yönetime talepte bulundu. Yalçın, oyuncunun orta saha rotasyonuna büyük katkı sağlayacağını vurgulayarak transferin bir an önce bitirilmesini istedi.