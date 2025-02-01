İstanbul Ticaret Odası (İTO), 1995 yılından bu yana ilk kez enflasyon hesaplama yönteminde köklü bir değişiklik yaparak, güncellenmiş fiyat endeksiyle ilk enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, Ocak ayında İstanbul'un enflasyonu yüzde 5,16 olarak hesaplanırken, yıllık bazda enflasyon yüzde 48,40'a geriledi.

Enflasyon sepeti güncellendi

Önceki enflasyon sepetinde yer alan 8 ana harcama grubu, yeni sistemle 12’ye yükseltildi. Daha önce 242 madde üzerinden hesaplanan İTO enflasyonu, yeni dönemde 493 ürün üzerinden değerlendirilecek. Güncellenen sepete internet, otomobil ve cep telefonu gibi modern harcama kalemleri de ilk kez eklendi.

Sektörlere göre enflasyon oranları

Ocak ayında en fazla fiyat artışı sağlık sektöründe yaşandı. Sağlık harcamalarındaki fiyat artışı yüzde 18,82 olarak kaydedilirken, ulaştırma sektörü de yüzde 10,95 oranında zam gördü. Buna karşılık, giyim ve ayakkabı grubu yüzde 1,62 oranında düşüş yaşayarak enflasyon sepetinde fiyatı gerileyen tek kategori oldu.

Yeni enflasyon verileri, İstanbul'da hayat pahalılığının nasıl şekillendiğini ortaya koyarken, önümüzdeki aylarda fiyat artışlarının nasıl seyredeceği merak konusu.