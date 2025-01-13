İstanbul, tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra 16 milyonluk nüfusuyla dünyanın cazibe merkezlerinden biri olmaya devam ediyor. Megakentte yaşam kalitesinin en yüksek olduğu 10 semt açıklandı. Ekonomim'de yer alan habere göre, sıralamanın ilk sırasında Beşiktaş’ın gözde semti Bebek yer aldı.

İstanbul’un Avrupa Yakası’ndaki Bebek, Boğaz manzarası, lüks restoranları ve sakin yaşam tarzıyla birinci sırada yer alırken, ikinci sırayı Şişli’nin ünlü semti Nişantaşı aldı. Anadolu Yakası’ndan Moda ise üçüncü sırada kendine yer buldu. İşte İstanbul’da yaşam kalitesinin en yüksek olduğu 10 semt:

10. Arnavutköy (Beşiktaş)

Tarihi taş evleri, dar sokakları ve Boğaz manzarasıyla romantik bir atmosfer sunar. Sahil şeridi ve nezih ortamıyla öne çıkar.

9. Fenerbahçe (Kadıköy)

Sahil şeridi, parkları ve modern konutlarıyla aileler için cazip bir semt. Yat limanı ve spor alanlarıyla aktif bir yaşam sunuyor.

8. Yeniköy (Sarıyer)

Boğaz manzaralı restoranları, tarihi köşkleri ve yeşil alanlarıyla sakin bir yaşam arayanların tercihi.

7. Kuzguncuk (Üsküdar)

Renkli ahşap evleri, samimi atmosferi ve komşuluk kültürüyle nostaljik bir yaşam sunan sakin bir semt.

6. Tarabya (Sarıyer)

Doğa ile iç içe, lüks villaları ve balık restoranlarıyla huzur arayanlar için ideal.

5. Cihangir (Beyoğlu)

Sanatçıların ve entelektüellerin buluşma noktası olan Cihangir, tarihi dokusu ve özgün kafeleriyle dikkat çekiyor.

4. Etiler (Beşiktaş)

Lüks konutları, alışveriş merkezleri ve kaliteli restoranlarıyla seçkin bir yaşam merkezi.

3. Moda (Kadıköy)

Bohem yaşam tarzıyla dikkat çeken Moda, sahil şeridi, vintage kafeleri ve sanatsal etkinlikleriyle popüler.

2. Nişantaşı (Şişli)

Moda, sanat ve lüksün buluştuğu Nişantaşı, modern bir yaşam tarzını benimseyenlerin gözde semti.

1. Bebek (Beşiktaş)

Boğaz’ın incisi Bebek, lüks yaşamı ve huzurlu atmosferiyle İstanbul’un en prestijli semti olarak birinci sırada yer aldı.

Bu semtler, İstanbul’un hem tarihi güzelliklerini hem de modern yaşam olanaklarını bir arada sunarak yüksek yaşam kalitesiyle öne çıkıyor.