İstanbul'un yoğun kullanılan metro hatlarından biri olan M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı Kirazlı Metro Hattı'nda önemli bir bakım çalışması yapılacak. Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre, otogar istasyonunda hafta sonları gerçekleştirilecek viyadük çalışmaları nedeniyle bazı seferler etkilenecek.

10 Şubat'a kadar devam edecek

Çalışmalar, 11 Ocak Cumartesi günü saat 22.30'da başlayacak ve 10 Şubat Pazartesi günü saat 06.00'ya kadar sürecek. Bu süre zarfında Kocatepe, Esenler ve Terazidere istasyonları arasındaki seferler yapılamayacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bu süreçte vatandaşların mağdur olmaması için çift yönlü ücretsiz İETT otobüs seferleri düzenleyecek.

Sorun tespit edilmezse seferler başlatılacak

Metro seferlerinin yapılamayacağı dönemlerde, 11 Ocak Cumartesi saat 22.30'dan 13 Ocak Pazartesi saat 06.00'ya kadar olan ilk etapta, ve sonraki hafta sonlarında planlanan benzer saatlerde yolcuların kullanımına sunulacak. Katener ve ray hattı kontrolleri sırasında herhangi bir sorun tespit edilmezse, rutin metro seferleri belirtilen saatlerde tekrar başlayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Metro İstanbul, yolcuların bu süreçte yaşayabilecekleri aksamalar konusunda bilgilendirildi ve alternatif ulaşım seçenekleri sağlandı.