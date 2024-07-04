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Tedavi gördüğü hastaneden alınarak deniz ambulansıyla Bodrum'a getirilen çocuğun özel bir hastaneye nakli gerçekleştirildi.

Bodrum Deniz Ambulansı Komuta Kontrol Merkezine, İstanköy Adası'nda travma vakası olduğu ihbarı üzerine durum Muğla İl Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi'ne bildirildi.

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