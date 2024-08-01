Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2023-2030 dönemi nüfus projeksiyonlarına göre, Türkiye genelinde nüfus artışı yaşanacak. 59 ilin bu artışa katkıda bulunacağı tahmin edilirken, 22 ilin nüfusunda ise düşüş bekleniyor. Ülkenin toplam nüfusunun 2 milyon 815 bin 844 kişi artacağı öngörülüyor.

İstanbul nüfus artışına liderlik edecek

TÜİK verilerine göre, 2023-2030 döneminde Türkiye'nin nüfusu 85 milyon 372 bin 377 kişiden 88 milyon 188 bin 221 kişiye çıkacak. Nüfus artışına en büyük katkıyı İstanbul yapacak. Megakentin nüfusu 473 bin 533 kişi artarak 16 milyon 129 bin 457'ye ulaşacak. İstanbul'u, 269 bin 804 kişilik artışla Antalya takip edecek. Antalya'nın nüfusunun 2 milyon 696 bin 249'dan 2 milyon 966 bin 53'e yükselmesi bekleniyor.

Ankara ve Bursa'da önemli artışlar

Başkent Ankara'da nüfusun 258 bin 523 kişi artarak 5 milyon 803 bin 482'den 6 milyon 62 bin 5'e çıkacağı tahmin ediliyor. Ankara'nın ardından Bursa 214 bin 887 kişilik artışla, Kocaeli ise 214 bin 364 kişilik artışla nüfus artışı yaşayacak iller arasında öne çıkıyor.

Nüfusu azalacak iller

TÜİK projeksiyonlarına göre, nüfusu en çok azalacak ilin Ağrı olması bekleniyor. Ağrı'nın nüfusunun 62 bin 782 kişi azalarak 511 bin 238'den 448 bin 456'ya düşeceği öngörülüyor. Erzurum, Çorum, Gümüşhane ve Muş da nüfusu azalan iller arasında yer alacak.

Tekirdağ nüfus artış oranında lider

Bu dönemde en yüksek nüfus artış oranının yüzde 15 ile Tekirdağ'da görülmesi bekleniyor. Tekirdağ'ın nüfusu 1 milyon 167 bin 59'dan 1 milyon 341 bin 928'e yükselecek. Yüzde 14,3'lük artış oranıyla Yalova, yüzde 12,3 ile Şırnak, yüzde 10,2 ile Kocaeli ve yüzde 10 ile Antalya diğer öne çıkan iller arasında bulunuyor.