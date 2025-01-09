Türk televizyonunun en çok konuşulan yarışmalarından biri olan İşte Benim Stilim, yıllar sonra tekrar ekrana dönmeye hazırlanıyor. Acun Ilıcalı'nın TV8 kanalında yayınlanan Survivor programı sırasında duyurulan reklam, yarışmanın yeniden başlayacağını müjdeledi. Bu gelişme, yarışmanın eski izleyicilerini heyecanlandırdı.

İzleyiciyi heyecanlandıran dönüş: Jüri kimlerden oluşacak?

2014-2017 yılları arasında ekranlara damgasını vuran İşte Benim Stilim, Nur Yerlitaş, Ivana Sert, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez gibi ünlü isimlerin jüri üyeliği ile dikkat çekmişti. Yarışma, özellikle sosyal medyada yaptığı etkilerle hafızalarda kalmıştı. Programın geri dönüşüyle birlikte, eski jüri üyelerinin yer alıp almayacağı, ya da yeni isimlerin ekrana çıkıp çıkmayacağı şimdiden merak konusu oldu.

Başvurular başladı!

Acun Ilıcalı, İşte Benim Stilim'in geri dönüşüyle birlikte başvuruların başladığını duyurdu. Bu, yeni katılımcıların şansını elde edebilmesi için büyük bir fırsat. Yıllar sonra tekrar popülerleşen yarışmanın izleyicileri, ekran başına geçerek bu özel anı kaçırmamak için sabırsızlanıyor.