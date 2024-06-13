Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin tanıtımı ve turizm potansiyelinin artması için çalışmalarına devam ederken, 9 günlük bayram tatilinde gezgin ve turistler için en güzel rotaların tanıtımını yaptı.KOCAELİ (İGFA) - 15 Haziran’da başlayacak 9 günlük Kurban Bayramı tatili için en güzel Kocaeli rotaları belirlendi. Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte deniz turizmi için gözler Kocaeli’nin turizm gözdesi Kandıra’ya çevrildi.

Kültürel ve tarihi mekanlarını da listede görebileceğiniz bayram tatili rotalarıyla siz de gözlerinize inanacaksınız. Bayram boyunca paylaşılan rotalara Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin @kocaeliyikesfet sosyal medya hesaplarından ulaşabileceksiniz.

ROTANIZI KANDIRA’YA ÇEVİRİN

Kocaeli’nin doğal güzellikleri ve mavi bayraklı plajları ile tanınan turizmin gözde ilçesi Kandıra’da yaz sezonu başladı. Kocaeli’deki 9 mavi bayraklı plajdan 7’sine ev sahipliği yapan Kandıra; eşsiz doğası, saklı koyları ve doğa turizmi parkurları gezginlerin bayram rotası arasında bulunacak. Sahil hattı boyunca çadır karavan kamp alanları, otel ve pansiyonlarıyla büyüleyen Kandıra’da, plajların güvenliği üst düzeyde sağlanıyor.

TURİSTLERİN YENİ ROTASI TELEFERİK

Türkiye’nin en çevreci teleferik projesi olan Kartepe Teleferiği, Derbent ile Kuzuyayla arasında 10’ar kişilik 73 adet kabin, gidiş dönüş toplam 9 bin 736 metre uzunluğunda ve 14 dakika süren yolculuk boyunca ağaçların arasından değil üzerinden geçilerek zirveye ulaşıyor. Kocaeli Büyükşehir’in vizyon projelerinden birisi olan Kartepe Teleferiği turistlerin gözdesi. Teleferiği kullanan doğaseverler muhteşem manzaraların tadını çıkarıyor.

ROMA’NIN BAŞKENTİ İZMİT

Nicomedia’dan Roma’ya Selçuklardan Osmanlı İmparatorluğuna kadar birçok uygarlığı bünyesinde barındıran Kocaeli’de; İzmit Saat Kulesi, Tarihi Kapanca Sokak, Kasr-ı Hümayun Müzesi, Kocaeli Yerel Kültür Müzesi gibi tarihi mekanları ile geçmişten günümüze gelen güçlü tarihi hissedebilirsiniz.

DOĞA TURLARININ GÖZDESİ ORMANYA

Türkiye’nin en çok ziyaret edilen korunan alanı Ormanya, 9 günlük bayram tatili boyunca açık olacak. Yürüyüş ve bisiklet parkurları, karavan kampı, çocukların gözdesi Ormanköy ve kitapseverlerin uğrak noktası Orman Kütüphanesi ve 73 türde 900 ‘den fazla hayvanın bulunduğu Ormanya bayramda keşfedilmeyi bekliyor.

GÖZLERİNİZE İNANACAKSINIZ!

Özellikle turistlerin uğrak mekanları arasında bulunan ve sakinliğiyle büyüleyen doğa içerisinde, birçok aktiviteyi gerçekleştirmeniz mümkün. Yuvacık ve Maşukiye’de köy kahvaltısı yapıp, Cam Teras’ın müthiş manzarasında huzur bulabilirsiniz. Aynı zamanda 2500 km’yi bulan Doğa Turizmi Parkurlarıyla keşfedeceğiniz birçok rota ile Kocaeli bayramda da sizleri bekliyor.