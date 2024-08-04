Şubat ayındaki son yatırım turunda 675 milyon dolar fon toplayan Figure isimli girişim, OpenAI gibi önde gelen şirketlerin desteğiyle sektördeki yerini sağlamlaştırıyor. Şirket, Figure 02 adını verdikleri yeni insansı robotları için bir fragman videosu yayınladı. Fragmanda yer alan 6 Ağustos 2024 tarihi ise merakları daha da artırıyor.

"Gezegendeki en gelişmiş insansı robot"

Videoda detaylara fazla yer verilmese de, robotik eklemler ve uzuvların yakın çekimleri dikkat çekiyor. Ayrıca, robot gövdesi için kullanılan esnek ağ tasarımları da ilgi uyandırıyor. Figure'ın kurucusu Brett Adcock, kişisel X hesabından yaptığı paylaşımda Figure 02'nin "gezegendeki en gelişmiş insansı robot" olduğunu belirtti.