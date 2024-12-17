2024 yılı, Türkiye ve dünya gündeminde pek çok sarsıcı ve önemli olaya sahne oldu. Türkiye’nin en büyük sağlık skandallarından biri olarak nitelendirilen Yenidoğan Çetesi davası, Beşar Esad rejiminin devrilmesi gibi tarihi gelişmeler, 2024'ün unutulmaz olayları arasında yer alırken, dünyanın dört bir yanında da önemli gelişmeler yaşandı. Fetullah Gülen'in ölümünden Donald Trump'ın yeniden başkan seçilmesine, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasından Bitcoin'in tarihi zirveye çıkmasına kadar pek çok olay, bu yılı şekillendirdi. İşte 2024 yılına damgasını vuran ve tüm dünyayı etkileyen o önemli gelişmeler.

2024 yılına damga vuran olaylar

2024 yılında en çok konuşulan olayları ve haberleri sizler için derledik.

Yenidoğan Çetesi skandalı

Türkiye’de son dönemde görülen en büyük sağlık skandalı olarak nitelendirilen ‘Yenidoğan çetesi’ ile ilgili dava İstanbul'da 18 Kasım 2024 tarihinde başladı. Yenidoğan Çetesi skandalında pek çok özel hastane kapatıldı ve bebeklerin bilerek ölüme terk edildiği tespit edildi. Pek çok hemşire ve doktor gözaltına alındı.

Fetullah Gülen öldü

Türkiye’nin 15 Temmuz darbe girişiminin sorumlusu olduğu gerekçesiyle ABD’den iadesini istediği Fethullah Gülen 83 yaşında hayatını kaybettiği söylendi. 20 Ekim 2024 ölüm tarihi olarak belirtildi.

Cem Garipoğlu mezarı açıldı

Savcılık 26 Eylül 2024 tarihinde Münevver Karabulut’u öldüren Cem Garipoğlu’nun mezarının DNA testi için açılmasına karar verdi. Garipoğlu’nun mezarı 3 Ekim 2024 sabahı savcılık eşliğinde açıldı. Polis tarafından Karacaahmet Mezarlığı etrafında bariyerlerle geniş güvenlik önlemleri alındı.

Suriye-Esad rejimi devrildi

Suriye’de 13 yıldır aralıksız devam eden iç savaş sona erdi. Beşar Esad rejimi devrildi. Suriyeli muhalif güçler başkent Şam'ı ele geçirerek Esad yönetimine son verdi. Bu tarihi gelişmenin ardından, Suriye halkı sokaklara dökülüp büyük bir coşku içinde kutlamalar yaparken, Esad’ın Rusya’ya kaçtığı bildirildi.

Devlet Bahçeli- Öcalan meclis krizi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli PKK lideri Abdullah Öcalan’ı meclis kürsüsünde konuşmaya davet ederek geniş çaplı bir gündem yaratarak tepki topladı.

Narin Güran cinayeti

Türkiye’yi sarsan Narin Güran cinayeti, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi’nde yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran’ın ailesi tarafından 21 Ağustos 2024 tarihinde kaybolduğu ilanı verildi. 8 Eylül 2024’te cesedi bulundu. Olayla ilgili en büyük şüpheler ailesi olarak görüldü.

Donald Trump tekrar başkan seçildi

Donal Trump, 5 Kasım 2024 tarihinde yapılmış Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık Seçimleri’ni kazandı. 20 Ocak 2025 tarihinden itibaren 47. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak göreve başlayacak.

TUSAŞ terör saldırısı

23 Ekim 2024 tarihinde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştiğini duyurdu.

BİTCOİN tarihi zirve

Kripto para dünyasının lideri Bitcoin, ABD'de 5 Kasım'da gerçekleşen başkanlık seçimlerinin ardından başlayan yükseliş trendiyle tarihi bir rekor kırdı. Donald Trump'ın başkan seçilmesiyle güçlenen piyasalarda Bitcoin, bugün itibarıyla 106 bin 533 dolara kadar çıkarak yeni bir zirveye ulaştı.